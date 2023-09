Tag der offenen Baustelle an der Elstertalbrücke im Vogtland: Mit 83 Jahren auf dem Baugerüst

Zum Tag der Schiene dürfen bis zu 500 Menschen auf das Gerüst der Elstertalbrücke. Unter den Teilnehmern war eine Zeitzeugin der Sprengung im Zweiten Weltkrieg. Wie sie den Ausflug erlebt hat.

Sie gilt als die zweitgrößte Ziegelsteinbrücke der Welt und an hier steht derzeit das größte Gerüst Europas. Die Elstertalbrücke zwischen Jocketa und Röttis wird komplett saniert. Zum Tag der Schiene am Wochenende öffnete die Deutsche Bahn die Großbaustelle für rund 500 Besucher. Das Interesse der Vogtländer war so groß, dass die...