Talsperre Pöhl: Feierliches Anradeln auf neuer Radtrasse

Die Arbeiten an der neuen Radtrasse entlang der Talsperre sind so gut wie abgeschlossen. Die Sanierungsarbeiten an der Staatsstraße laufen zwar noch, doch das Ende ist in Sicht.

Die neue Radtrasse entlang des vogtländischen Meeres steht kurz vor ihrer Einweihung. „Am Freitag, dem 3. November laden wir zum feierlichen Anradeln ein", erklärte jetzt Holger Quendt, Mitarbeiter der Plauener Niederlassung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) im Pöhler Gemeinderat am Donnerstag. Zur offiziellen Einweihung...