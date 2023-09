Tödliches Unfalldrama: Lkw schleift 87-Jährigen 600 Meter durch Plauen

Großes Rettungsaufgebot, beherzt handelnde Zeugen, ein traumatisierter Fahrer: Spezialisten der Polizei haben einen schweren Verkehrsunfall von Freitagfrüh rekonstruiert.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Plauen ist ein Mann unter dramatischen Umständen ums Leben gekommen. Anders als zunächst angenommen, wurde der 87-Jährige nicht erst an der Straßenbahn-Haltestelle Hofer Straße von einem Lastzug erfasst, der stadtauswärts in Richtung Südinsel unterwegs war. Der Rentner geriet nach Polizeiangaben...