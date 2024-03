Touristenangebot über Ländergrenzen: Wisentatalbahn droht das Aus

Am Freitag in Mühltroff am Sitz des Fördervereins der Wisentatalbahn: Astrid Westerkowsky, Michael Rauchfuß, Klaus Wiedemann, Paul Schmidt, Lutz Reichel, Friedemann Schüler, Patrick Jäger und Sven Schröder (von links) sind enttäuscht. Bild: Simone Zeh