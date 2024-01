Trost am Lebensende: Neuer „Letzte Hilfe“-Kurs in Plauen

Einem vermeintlichen Tabutthema nähert sich ein Kurs an der Volkshochschule - es geht um die Umsorgung Sterbender.

Am 23. Februar, ein Freitag, findet an der Volkshochschule in Plauen (Stresemannstraße 92) von 16 bis 20 Uhr ein Kurs zum Thema Sterbebegleitung statt. Der Hospizverein Vogtland führt diesen „Letzte Hilfe“-Kurs durch, der als niederschwelliges Infoangebot dienen soll. Denn das Sterben mache viele Menschen hilflos, so Denise Lanitz,...