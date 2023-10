Trotz so mancher Hindernisse: Erneut Top-Saison an der Talsperre Pöhl

Die Saison am Vogtländischen Meer endet am 1. November. Die Bilanz fällt zum wiederholten Mal sehr gut aus. Warum die Verantwortlichen dennoch nicht mehr von einem Rekordjahr sprechen wollen.

Pöhl. Als völlig hindernisfrei lässt sich die Saison 2023, die am 1. November an der Talsperre Pöhl zu Ende geht, wirklich nicht beschreiben. Erst verzögerte sich der Neubau der Sanitäranlage 1 auf dem Campingplatz Gunzenberg. Dann zogen sich die halbseitigen Sperrungen auf der Zufahrtsstraße S 297 wegen des Radwegeausbaus über den Sommer hinweg, die kurz vor Saisonschluss auch noch in einer Vollsperrung mündeten. Und auch eine kurze Regenphase auf dem Höhepunkt des Sommers sorgte bei dem ein oder anderen Camper für eine kurzfristige Planänderung.

Und dennoch: Das Fazit des Talsperren-Zweckverbands fällt sehr gut aus, wie Geschäftsführerin Elisabeth Blüml-Fuchs berichtet. "Wir stehen aktuell bei rund 37.850 Übernachtungen." Damit hat der Zweckverband trotz aller Hürden nicht nur das Vorjahresniveau erreicht. Mit rund 12.500 Gästen toppte die Pöhl als Reiseziel auch die Besucherzahlen aus dem Vorjahr um rund 150 Besucher. Zwar verweilten die Gäste mit rund drei Tagen im Schnitt gut einen halben Tag kürzer als im Vorjahr, doch das Vogtländische Meer hat sich längst als ein beliebtes Urlaubsziel in der Region etabliert. Zum Vergleich: Vor knapp zehn Jahren etwa, genau gesagt 2014, verzeichnete der Verband noch rund 22.500 Übernachtungen pro Saison.

Auch die Fahrgastschifffahrt habe 2023 mit rund 34.700 Gästen das Vorjahr (rund 32.000 Gäste) hinter sich gelassen, berichtet Blüml-Fuchs. Doch statt sich auf den erreichten Zielen auszuruhen, will der Verband die Messlatte jetzt höher hängen, so die Geschäftsführerin. "Ich möchte eigentlich nicht mehr von Rekorden sprechen. Wir werden einfach weiter daran arbeiten, um dieses hohe Niveau zu halten und die Zufriedenheit unserer Gäste zu sichern."

Was sich der Verband vornimmt

Die Einschränkungen, mit denen die Gäste an der Pöhl in diesem Jahr vorlieb nehmen mussten, trugen schon erste Früchte. Noch im August konnte der erste Sanitärkomplex auf dem Gunzenberg nach seiner Sanierung wiedereröffnet werden. "Wir bekommen sehr positives Feedback für die Anlage. Die Gäste schätzen die geräumigen Kabinen, den modernen Standard und das Design." Auch der Ausbau des Radweges sei bei den Besuchern positiv angekommen. Im März hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit dem Ausbau des Geh- und Radweges entlang der Staatsstraße 297 an der Talsperre begonnen. Seit September ist die Trasse im Abschnitt Kletterwald und zwischen Neudörfel und Jocketa fertiggestellt.

Im Zuge dessen hatte der Talsperrenzweckverband die Vorsperre Neuensalz radfahrerfreundlich gestaltet und eine rund 35 Meter lange Schiebestrecke als Alternative zur Treppenanlage eingerichtet. Eine vergleichbare Lösung soll in den kommenden Monaten auch an der Vorsperre Thoßfell errichtet werden. Ab 6. November sollen zudem die Sanierungsarbeiten an der zweiten Sanitäranlage beginnen. Für beide Maßnahmen sind rund 600.000 € eingeplant. "Das sind die beiden Schwerpunkte, auf die wir uns konzentrieren werden", resümiert Geschäftsführerin Elisabeth Blüml-Fuchs.