Unbekannte beschmieren Käthe-Kollwitz-Schule in Plauen

Zur Aufklärung der Straftat sucht die Polizei Zeugen.

Illegale Graffitisprayer haben in den vergangenen Tagen im Plauener Stadtteil Reusa ihr Unwesen getrieben. Darauf hat am Dienstag die Polizei aufmerksam gemacht. Demnach brachten im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen Unbekannte mehrere Schriftzüge an der Hauswand der Käthe-Kollwitz-Schule sowie vor und im Buswartehäuschen an der...