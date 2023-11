Unbekannte machen bei Einbruch in Friseurgeschäft in Plauen erheblich Beute

In der Nacht zum Mittwoch war ein Geschäft an der Straßberger Straße Ziel von Einbrechern.

Erheblich Beute haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einbruch in Plauen gemacht. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, waren Einbrecher gewaltsam in ein Friseurgeschäft an der Straßberger Straße eingedrungen. Sie entwendeten neben einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag auch diverses Friseurzubehör und...