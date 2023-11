Unbekannte stehlen in Plauen etwa 15 Tonnen Eisenbahnschienen

Die Tat könnte schon einige Tage zurückliegen, bekannt wurde sie erst jetzt.

In Plauen sind etwa 15 Tonnen Eisenbahnschienen gestohlen worden. Darüber berichtete am Mittwoch die Polizei. Das Metall war auf einem Schrottplatz am Unteren Güterbahnhof gelagert gewesen. Am Dienstagmittag wurde das Fehlen der alten Bahngleise festgestellt. Laut Polizei könnte der Diebstahl schon einige Tage her sein. Der Tatzeitraum reicht...