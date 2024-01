Unbekannte zerkratzen Opel in Plauen

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 4000 Euro und sucht Hinweise zu den Tätern.

In der Bismarckstraße in Plauen haben sich Unbekannte zwischen dem 30. Dezember, 15 Uhr, und dem 5. Januar, 16 Uhr an einem Pkw zu schaffen gemacht. Laut Polizei zerkratzen die Täter an dem geparkten Opel Astra die komplette Beifahrerseite und das Dach. Sachschaden: etwa 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden...