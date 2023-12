Unbekannten misslingt Einbruch in Plauener Friseursalon: Jetzt sucht die Polizei Zeugen

An der Eingangstür sind deutliche Hebelspuren sichtbar. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Kriminelle die Innenstadt unsicher gemacht.

Nach dem gescheiterten Einbruchversuch in einen Friseursalon am Plauener Dormero-Hotel sucht die Polizei nun Zeugen. Unbekannte hatten versucht, in der Nacht zum Donnerstag in das Geschäft einzudringen. Dies misslang. Eine Mitarbeiterin hatte am Donnerstagmorgen Schäden an der Tür bemerkt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 500 Euro an. Seit...