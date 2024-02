Unbekannter zerkratzt acht Fahrzeuge auf dem Plauener Schlossberg

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall vom Mittwochabend.

Acht Fahrzeuge auf dem Plauener Schlossberg wurden am Mittwochabend durch einen unbekannten Täter beschädigt. Darüber informierte die Polizei. Gegen 20.30 Uhr habe ein Zeuge eine Person beobachtet, die auf der Bergstraße aus Richtung Annenstraße in Richtung Kaiserstraße lief und dabei mit einem Gegenstand die Beifahrerseite von den Autos zerkratzte. Sofortige Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben jedoch ohne Erfolg. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Der Zeuge gab an, dass der männliche Täter dunkel gekleidet war, eine Kapuze trug und helle Hautfarbe hatte. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder deren Autos ebenfalls beschädigt wurden, können sich im Polizeirevier Plauen melden, Telefon: 03741 140. (tb)