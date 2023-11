Unfall auf B 173 bei Thoßfell: Drei Personen schwer verletzt

Die Straße war zu Unfallaufnahme und Bergung am Freitagvormittag drei Stunden voll gesperrt.

Thoßfell.

Einen Unfall mit drei Schwerverletzten und einem Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro hat es am Freitagmorgen auf der Straße von Pfaffengrün nach Thoßfell gegeben, berichtet die Polizei. Gegen 6.30 Uhr wollte ein 61-Jähriger mit seinem BMW etwa 400 Meter vor dem Ortseingang Thoßfell einen Opel (Fahrer 53 Jahre) und einen VW (Fahrerin 55 Jahre) überholen. Dabei kollidierte der BMW mit dem entgegenkommenden Audi eines 56-Jährigen. Die VW-Fahrerin wollte noch ausweichen, fuhr aber dabei in den Straßengraben. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Audi und streifte den Opel. Der BMW- und der Audi-Fahrer sowie die VW-Fahrerin mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Unfallaufnahme war die Straße bis gegen 9.20 Uhr voll gesperrt. (tb/lh)