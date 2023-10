„Ungewöhnlich hoher Krankenstand“: Nachtbusse in Plauen fahren verkürzt

Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr muss der Plauener Straßenbahnbetrieb Fahrten kürzen. Warum er das Problem bisher nicht in Griff bekommt.

Der Abendverkehr der Plauener Nachtbuslinien N1-N4 wird am Samstag, 7. Oktober, verkürzt. Letzter Anschluss an der Zentralhaltestelle Tunnel in alle Richtungen besteht 23.15 Uhr. Wie die Plauener Straßenbahn GmbH mitteilt, sei der verkürzte Fahrverkehr „aufgrund des ungewöhnlich hohen Krankenstandes“ notwendig. Verkehrsplaner Klaus Raeke:...