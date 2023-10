Vandalismus in der Plauener Innenstadt: Trinkbrunnen komplett zerstört

Passanten konnten sich an dem Brunnen kostenlos mit Wasser versorgen. Damit ist es nun erst einmal vorbei.

Der Trinkbrunnen in der Plauener Innenstadt, zwischen Stadt-Galerie und Nonnenturm gelegen, musste jetzt früher als vorgesehen abgestellt und winterfest gemacht werden. Darauf hat der Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland (Zwav) aufmerksam gemacht. Grund sind neue Schäden durch Vandalismus. Unbekannte hatten den Brunnen am Wochenende so sehr...