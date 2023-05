Veranstaltung in Festhalle abgesagt

Plauen.

Die Whitney-Housten-Story sollte in der Plauener Festhalle am Sonntag, 14. Mai für Gänsehautmomente und einen "Moment in Time" sorgen. Jetzt zieht der Veranstalter Reset Production aus Gera wenige Tage vor der Show die Notbremse: Weil zu wenig Nachfrage nach den Tickets bestand, sagte der Veranstalter die Veranstaltung in Plauen ab. "Trotz aller Bemühungen und umfangreicher Marketingmaßnahmen kann die Show leider - mit knapp über 100 verkauften Tickets - aus wirtschaftlichen Gründen nicht durchgeführt werden", teilt Marijana Kosor mit. Sie ist beim Veranstalter zuständig für Marketing und Werbung. Wer bereits ein Ticket erworben hat, könne auf die Whitney-Show in Zwickau ausweichen, die am 17. Mai, 20 Uhr im Ballhaus Neue Welt läuft. Betroffene können das Kundentelefon 0365 5481830 nutzen. (nij)