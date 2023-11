Vergängliches Exponat: Ghost Dress ist der Star im neuen Plauener Textilmuseum

Noch 2 Tage: Der Countdown für die „Fabrik der Fäden“ läuft. Am 12. November öffnet die neue Spitzen-Erlebniswelt in der Elsteraue. Was ein Kleid mit der Weltausstellung in Paris im Jahr 1900 zu tun hatte.

