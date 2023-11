Vermisste Elfjährige aus Plauen wieder da

Das Mädchen wurde am Samstagabend in Plauen aufgefunden.

Gute Nachrichten von der Polizei am späten Samstagabend: Das vermisste elfjährige Mädchen ist wieder da. Nach intensiven polizeilichen Suchmaßnahmen wurde das Kind am Samstagabend im Plauener Stadtgebiet aufgefunden. „Zu den Umständen ihres Verschwindens laufen polizeiliche Ermittlungen“, so Polizeisprecherin Christina Friedrich. Seit...