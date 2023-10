Vermisster 40-jähriger Mann aus Plauen wieder da

Der Gesuchte hatte sich am Donnerstagvormittag mit einem Mountainbike auf den Weg gemacht. Am Freitagnachmittag gab die Polizei Entwarnung

Die Polizei hat am Freitagnachmittag die Fahndung nach einem 40-jährigen Mann aus Plauen aufgehoben. „Der Polizei ist der Aufenthaltsort des Mannes inzwischen bekannt und es wird nicht mehr von einer hilflosen Lage ausgegangen“, teilte die Polizeidirektion Zwickau am Nachmittag mit. Der Gesuchte hatte am Donnerstagvormittag seine Wohnung an...