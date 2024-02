Verstörte junge Frau taucht nachts in Straßberg auf: Was geschah nach dem Plauener Faschingsumzug?

Sicher ist: Es gab einen nächtlichen Einsatz und einen Vergewaltigungs-Verdacht. Spurensuche zwischen widersprüchlichen Aussagen, berechtigten Opfer-Interessen und Helfern, die sich Sorgen machen.

Was genau hat sich nach dem Plauener Faschingsumzug am 11. Februar ereignet? Irgendwann im Zeitraum zwischen 19 Uhr, als sich der Umzug auflöste und die fröhliche Besucherschar nach Hause ging, und einem Polizeieinsatz am Montag, 2.45 Uhr in Straßberg. Sicher ist: Minuten später, 3.13 Uhr erfolgte die Alarmierung des Rettungsdienstes wegen...