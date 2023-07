Versuchter Totschlag: Frau würgt in Plauen ihren Vater

Die Polizei berichtete am Montag über einen versuchten Totschlag, der sich am Wochenende in Plauen ereignet hat: Eine 47-Jährige würgte ihren Vater. Der jüngere Sohn konnte Schlimmeres verhindern. Einsatzkräfte der Polizei waren am Samstag in ein Mehrfamilienhaus an der Lange Straße gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 19...