Vier neue Tafeln begrüßen die Besucher Plauens

Die 3,5 Meter hohen Tafeln lösen die Stelen ab, die im Jahr 2000 aufgestellt wurden.

Autofahrer, die die Stadt Plauen ansteuern, werden jetzt von neu gestalteten Ortseingangsstelen begrüßt. An vier Standorten sind diese Stelen mit einem Willkommensgruß platziert – an der B 92 am Abzweig Oberlosa, beim Parkplatz auf der Äußeren Reichenbacher Straße, an der B 173 am Abzweig Hofer Landstraße in Richtung Thiergarten sowie an...