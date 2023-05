"Vogelperspektiven" einmalig im Kino

Plauen.

Der Vorstand des Nabu-Regionalverbandes holt den Film "Vogelperspektiven" von Regisseur Jörg Adolph ins Capitol Kino Plauen. Er ist dort einmalig am Mittwoch ab 17 Uhr zu sehen und zeigt, wie wichtig Vögel für die Erde, den Kreislauf der Natur und infolgedessen auch die Menschheit sind. Dabei hat Deutschland in den vergangenen 60 Jahren fast die Hälfte seiner Vögel verloren. Regisseur Jörg Adolph begleitet Naturschützer und Vogelliebhaber. Tickets zum Preis von acht Euro gibt es an der Kinokasse. (bju)