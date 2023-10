Vogtländerin sucht vergeblich: Wo im Landkreis erhalten Interessenten eine neue Corona-Schutzimpfung?

Grund 1: Ihr Hausarzt impft nicht gegen Covid. Das ist bei nicht wenigen Arztpraxen im Vogtland der Fall. Zum einen waren auf dem Höhepunkt der Corona-Infektionen Impfzentren eingerichtet und mobile Teams unterwegs. Zum anderen bedeute die Organisation von Impfterminen für die ohnehin strapazierten Hausarztpraxen zusätzliche Arbeit, weiß Klaus Heckemann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS). Nach wie vor können keine Einzeldosen bestellt werden. In einer Ampulle befinden sich sechs Dosen. Alle müssen am selben Tag verimpft werden, um nicht zu verfallen. Die Koordination der Termine führe zu Mehraufwand, sagt Heckemann . Das scheuen viele. Dr. Udo Junker, einer der impfenden Hausärzte in Plauen, bestätigt: "Es geht schon damit los, dass wir den Comirnaty-Impfstoff 14 Tage vorbestellen müssen - im Gegensatz zu anderen Schutzimpfungen."

Noch immer sechs Einzeldosen in einer Ampulle, die am gleichen Tag verimpft werden müssen. Das erfordert Terminkoordination, die Arztpraxen scheuen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa

Was also tun? Karin Pinker wandte sich an die KVS-Ärztevermittlung unter Telefon 116117. Dort habe man letztlich nur den Tipp parat gehabt, im mehr als 75 Kilometer entfernten Chemnitzer Krankenhaus nach einem Impftermin zu fragen. Oder einen impfenden Apotheker zu finden.

Doch auch die sind im Vogtlandkreis rar. Seit Anfang 2022 dürfen Apotheker gegen Corona impfen. "Wir führen aber keine Liste, wer das aktuell tatsächlich tut", sagt Daniel Mädler. Der Inhaber der Löwen-Apotheke Ellefeld ist Vizepräsident der Landesapothekerkammer Sachsen. Er verweist auf das Apotheken-Portal Apoguide.de. Das führt fünf Apotheken im Vogtlandkreis auf, die Corona-Impfungen in ihrem Angebot haben: Neben der von Daniel Mädler in Ellefeld sind das auch die Central-Apotheke in Falkenstein, in Plauen die Apotheke am Mendelssohnplatz und die Süd-Apotheke sowie die Nicolai-Apotheke in Auerbach. Mädler betont, dass auch für die Apotheker Mehrarbeit entsteht: Er schreibe Interessenten immer auf, sammle, teile ihnen dann einen Termin mit und halte Springer bereit, falls jemand ausfällt.

KVS: Kein erhöhtes Aufkommen an Anfragen

Die KVS rät Patientinnen und Patienten, deren Haus- und Fachärzte nicht gegen Corona impfen, sich bei anderen Ärzten ihrer Umgebung zu informieren, ob diese sie impfen würden. Dafür könne auch die KVS-Arztsuche im Internet genutzt werden. Ein erhöhtes Aufkommen an Anfragen sei derzeit nicht zu verzeichnen, so eine Sprecherin. (us)

asu.kvs-sachsen.de/arztsuche