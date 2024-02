Vogtländerin will Germany’s next Topmodel werden

Xenia Tsilikova aus dem Fränkischen Vogtland tritt als Kandidatin bei der Castingshow um Model Heidi Klum an.

Am Donnerstag flimmert die erste Folge der neuen Staffel Germany’s Next Topmodel (GNTM) über die Bildschirme. Bereits zum 19. Mal geht der Modelwettbewerb an den Start - und dieses Mal mit einer Vogtländerin als Kandidatin. Xenia Tsilikova aus Hof wagt sich in den Wettstreit um das schönste Model Deutschlands. Von der Teilnahme verspricht...