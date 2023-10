Vogtländische Christen nach Israel-Reise wohlbehalten in Plauen zurück

Die 25 Reisenden aus der Region waren von den Ereignissen nach dem Terrorangriff überrascht worden. Ihre Rückkehr verlief ohne Zwischenfälle.

Die 25 Christen aus dem Plauener Kirchgemeindebund, die sich in der vergangenen Woche in Israel aufgehalten haben, sind wohlbehalten ins Vogtland zurückgekehrt. Nach Informationen der Versöhnungskirchgemeinde sind die Reisenden in der Nacht mit einem Direktflug aus Israel in die tschechische Hauptstadt Prag gereist. Ursprünglich war die...