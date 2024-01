Vogtland erlebt die kälteste Nacht seit Mitte Dezember 2022

Der Winter ist zurück im Vogtland. Zwar nicht mit Schnee, dafür aber mit eisigen Nächten. Wo es am Dienstag besonders kalt war und wann es wieder milder wird.

Nach den letzten Wochen mit sehr mildem Wetter ist der Winter nun mit eisigen Nächten zurück in der Region. Am kältesten war es in der Nacht zum Dienstag im oberen Vogtland. Bis zu minus 14,3 Grad zeigte das Thermometer kurz nach Sonnenaufgang im Elsteraner Ortsteil Sohl. Etwas milder, aber dennoch eisig kalt war es mit minus 13,3 Grad in...