Vogtland-Landrat zieht Bilanz nach erstem Jahr im Amt: „Die Krankenhaus-Insolvenz in Reichenbach war mein bitterster Moment“

Seit dem 15. August 2022 ist Thomas Hennig (CDU) Chef im Landratsamt. Was er seitdem geschafft hat, was er noch anpacken will und welche Hiobsbotschaft er für Theaterfreunde in Plauen im Gepäck hat.

60.000 Fahrtkilometer, 73 Firmenbesuche, sieben Kreistagssitzungen, ein Vielfaches an Ausschuss- und Gremienberatungen, nur drei freie Wochenenden, unzählige Krisentreffen. Blickt man auf diese Zahlen, wird schnell klar: Langweilig war es für Landrat Thomas Hennig (CDU) in seinem ersten Amtsjahr nicht. 60.000 Fahrtkilometer, 73 Firmenbesuche, sieben Kreistagssitzungen, ein Vielfaches an Ausschuss- und Gremienberatungen, nur drei freie Wochenenden, unzählige Krisentreffen. Blickt man auf diese Zahlen, wird schnell klar: Langweilig war es für Landrat Thomas Hennig (CDU) in seinem ersten Amtsjahr nicht.