Volkssolidarität Vogtland lädt zum großen Familienfest nach Plauen ein

Die Volkssolidarität Vogtland lädt am Samstag, 26. August, in Plauen alle Interessenten zum Familienfest ein. Es findet von 14 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Freizeitanlage Syratal statt. An diesem Tag fahren alle Besucher kostenlos mit der Parkeisenbahn. Minicars, Minigolf und Trick-Pin sind für Kinder bis zwölf Jahre gratis. Das Angebot...