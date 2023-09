Von A wie Altensalz bis Z wie Zwota: Mehr als 30 Kirchen öffnen am Freitagabend im Vogtland ihre Pforten

Am 22. September findet die Nacht der offenen Kirchen statt. Von Ausstellung über Vortrag bis Lesung wird vieles geboten. Und für Kinder gibt es ein besonderes Angebot.

Wie es sich nachts in einer Kirche anfühlt? Das können Interessierte am Freitag erleben, wenn zum bereits zweiten Mal zur ökumenischen „Nacht der offenen Kirchen“ im Vogtland eingeladen wird. Mehr als 30 Gotteshäuser sind dabei - von A wie Altensalz mit seiner Radwegekirche an der Talsperre Pöhl bis Z wie Zwota im obervogtländischen...