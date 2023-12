Vor 50 Jahren eingeweiht: Warum der Obere Bahnhof in Plauen einst als der modernste Bahnhof der DDR galt

Am 21. Dezember 1973 herrschte buchstäblich „großer Bahnhof“ in Plauen. Das neue gläserne Empfangsgebäude wurde in Betrieb genommen. Was der frühere DDR-Staatschef Walter Ulbricht mit dem Neubau zu tun gehabt haben soll.

