Vorfahrtsfehler führt in Plauen zu hohem Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag drei Autos beschädigt worden.

In der Plauener Bahnhofsvorstadt kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte eine 44-Jährige die Vorfahrt missachtet. Die Frau bog kurz vor 14 Uhr mit einem Pkw von der Leißnerstraße nach links in die Kaiserstraße ab. Dabei übersah sie einen 60-Jährigen, der im...