Vorhang auf: Plauener Theater macht Lust auf die neue Spielzeit

Der Sommer ist vorbei, die neue Saison kann starten. In einer mehr als drei Stunden dauernden Gala hat der Musentempel jetzt einen Ausblick gewährt, was er für sein Publikum bis zum Sommer 2024 alles zu bieten hat. Und das ist so einiges.

Echte Theaterfans haben seit Wochen darauf gewartet: auf die Gala „Vorhang auf" zum Beginn der neuen Spielzeit. Mit dieser macht der Musentempel traditionell Lust auf die neue Saison, zeigt Ausschnitte aus geplanten Premieren und verrät spannende Details. Die Besucher im fast vollbesetzten Hause bekamen am Samstagabend von Generalintendant...