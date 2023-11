Vorweihnachtliches Markttreiben mit Lampionumzug lockt nach Jocketa

Was Besucher am ersten Adventswochenende in Pöhl erwartet.

Am ersten Adventswochenende sorgen die Pöhler für vorweihnachtliche Stimmung in Jocketa. Die Gemeinde lädt Groß und Klein zum traditionellen Jocketaer Weihnachtsmarkt an die Schule ein. Eröffnet wird der Markt am Samstag, den 2. Dezember, 14 Uhr durch Bürgermeister Erik Jung (Freie Wählervereinigung) und Pfarrer Martin Engler. Im Anschluss...