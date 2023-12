Wahljahr 2024: Plauen will Helfern mehr zahlen

Ein anstrengendes Wahljahr steht bevor. Auch die Stadtverwaltung ist dafür auf helfende Hände angewiesen. Die sollen für ihre Arbeit jetzt mehr Geld bekommen.

Europawahl, Kreistagswahl, Stadtrats- und Ortschaftswahlen in den sechs Plauener Ortsteilen - diese Wahlen finden allesamt zeitgleich an einem Tag statt, dem 9. Juni 2024. Vor diesem Hintergrund will die Stadt Plauen ihren ehrenamtlichen Helfern jetzt eine höhere Entschädigung zahlen. „Wir gehen davon aus, dass wir mindestens 500 Wahlhelfer an...