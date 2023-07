Wahlkreisreform: Vogtland verliert in Dresden an Einfluss

Das Vogtland verliert einen seiner vier Wahlkreise an Leipzig. Der Landtag entscheidet am Mittwoch über eine Gesetzesänderung zu den neuen Wahlkreiszuschnitten. Diese gelten ab der Landtagswahl kommendes Jahr, die am 1. September 2024 stattfindet. Eine Zustimmung gilt als sicher. Während Leipzig und Dresden mit wachsender Bevölkerung jeweils...