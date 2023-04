Wanderung durch das Kemnitzbachtal

Geilsdorf.

Zu einer naturkundlichen Wanderung und Vogelstimmenexkursion lädt der Vorstand des Nabu-Regionalverbandes Elstertal für diesen Sonntag ein. Treffpunkt ist um 8 Uhr an der Ruine des Wasserschlosses Geilsdorf. Edgar Schönweiß leitet die Wanderung. Er ist ein erfahrener Naturschützer und ein versierter Vogelkenner. Die Teilnehmer wandern am Geilsdorfer Eichelberg vorbei ins Kemnitzbachtal zur historischen Schafbrücke, die etwa 300 Jahre alt ist. Weiter geht es am alten Steinkreuz vorbei wieder zum Ausgangspunkt. Die Wanderung ist etwa sieben Kilometer lang und dauert maximal drei Stunden. Sie ist auch für Familien mit Kindern geeignet. Jedermann ist willkommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. (bju)