Warnstreik: Am Freitag fahren in Plauen keine Straßenbahnen und Stadtbusse

Stresstest für Nutzer des Nahverkehrs in Plauen: Zum Schienenersatzverkehr der Straßenbahnen aufgrund der Baustelle Elsterbrücke kommt ein Arbeitskampf hinzu. Welche Linien nicht vom Streik betroffen sind.

Am Freitag fahren in der Stadt Plauen ganztägig keine Straßenbahnen. Grund dafür ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi in der laufenden Tarifauseinandersetzung aufgerufen hat. Durch den Arbeitskampf kommt es für Fahrgäste im Stadtverkehr zu erheblichen Einschränkungen, teilt die Plauener Straßenbahn GmbH (PSB) mit.