Warnstreiks: Stadtbusse stehen am Mittwoch und Donnerstag in Plauen still

Das Verkehrsunternehmen hat für beide Tage einen Komplettausfall angekündigt

In Plauen werden am Mittwoch und Donnerstag alle Stadt- und Nachtbuslinien entfallen. Grund ist ein von der Gewerkschaft Verdi angekündigter zweitägiger Warnstreik bei der Straßenbahn Bus-GmbH Plauen, informierte am Dienstag die Plauener Straßenbahn GmbH. „Wegen des Warnstreiks können die Stadtbuslinien C, D und E sowie die Nachtbuslinien...