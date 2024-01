Warum Raser in Mechelgrün jetzt mit einem traurigen Smiley bestraft werden

16 dieser sogenannten Dialog-Displays hat der Freistaat Sachsen an die Landkreise verteilt. Eines steht vor den Toren der Stadt Plauen. Was es mit diesen Geräten auf sich hat.

Seit ein paar Tagen steht ein so genanntes Dialog-Display am Ortseingang von Mechelgrün, von Bergen her kommend, Fahrtrichtung Ortsmitte, in Höhe Einmündung Falkensteiner Straße. Fahrzeugführer, die mit mehr als 50 Kilometer pro Stunde innerorts unterwegs sind und damit die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten, bekommen zum einen...