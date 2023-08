Warum schon wieder ein Gerüst am Weisbachschen Haus in Plauen steht

Eigentlich sollen die Bauarbeiten am Weisbachschen Haus, dem künftigen Textilmuseum „Fabrik der Fäden“ in der Elsteraue, gut im Plan liegen. Bereits Mitte Juli sprach Bauleiter Wolfgang Haupt deshalb von einer 95-prozentigen Fertigstellung der Vorzeige-Einrichtung in der Plauener Elsteraue. Im November soll das Haus mit der interaktiven...