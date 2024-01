Warum sich Landwirt Marian Zeh den aktuellen Bauernprotesten im Vogtland angeschlossen hat

Marian Zeh aus Falkenstein macht seinen Beruf gern. Er hält Mutterkühe, ist Selbstversorger, Imker, Umweltschützer. Der 47-Jährige über seinen Alltag und darüber, warum es schon viel länger brodelt.

„Wir erwarten Politik mit Sachverstand“ steht auf dem Schild, das Landwirt Marian Zeh vorn an seinem Traktor befestigt hat. Mit diesem rollt der Mann aus dem Falkensteiner Ortsteil Trieb seit Tagen in aller Herrgottsfrühe in Richtung Autobahn, um sich den dortigen Protesten anzuschließen. Weil sie auf ihre finanziellen Sorgen und die...