Was am Wochenende im Vogtland los ist

Der 7. Oktober ist besonders in Plauen ein denkwürdiges Datum. An diesem Tag kommen aber auch Tanzwütige auf ihre Kosten. Und wo kann man sonst noch was erleben in der Region?

Zweimal Gedenken in Plauen: Am Samstag, 7. Oktober, findet um 18 Uhr am Südportal der Lutherkirche die traditionelle Gedenkveranstaltung statt, in der an die Zivilcourage der Plauener erinnert wird. Sie demonstrierten vor 34 Jahren als erste gegen das DDR-Regime. Mitgebrachte Kerzen können entzündet werden.