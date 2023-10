Was am Wochenende im Vogtland los ist

Nach langer Pause kehrt der Orchesterball nach Reichenbach zurück. Zur Nacht der Jugendkultur finden Aktionen für junge Erwachsene statt und der Kunsthandwerksmarkt öffnet seine Pforten in Plauen.

Orchesterball in Reichenbach: Zum ersten Mal seit neun Jahren findet am Samstag ab 19 Uhr der Orchesterball im Neuberinhaus in Reichenbach statt. Eröffnet wird die Veranstaltung mit Jasmin Graf als Solistin und mit der Vogtland-Philharmonie. Die Gäste des Orchesterballs erwartet eine Mischung aus verschiedenen Genres. Graf wird beim...