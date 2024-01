Was Besucher im Schloss Leubnitz im Vogtland in diesem Jahr nicht verpassen sollten

Wenn es in der Gemeinde Rosenbach um Kultur geht, kommt man am Leubnitzer Schloss nicht vorbei. Neben Konzerten und Ausstellungen wird es in diesem Jahr auch ein neues Angebot geben.

Das Leubnitzer Schloss ist bekannt für seine Natur- und Jagdausstellung. Zusätzlich stellt der Förderverein Freunde des Leubnitzer Schlosses jedes Jahr ein kulturelles Programm auf die Beine. Dieses Jahr ist etwas Neues dabei. „Wir haben erstmals eine Lesung", sagt Ursula Klebert, die Vereinsvorsitzende. Am 3. Februar wird Manja Reinhardt...