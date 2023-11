Was die scheinbar flüssigen Bilder der neuen Schau „Denkräume“ in der Galerie im Plauener Malzhaus so besonders macht

Die Dresdenerin Andrea Kuehl zeigt Arbeiten, die Fantasie voraussetzen und die Gedanken wandern lassen. Warum die Künstlerin vor der Vernissage unbedingt die Fabrik der Fäden besuchen wollte.

An die 70 Gäste sind am Sonntagnachmittag zur Ausstellungseröffnung in die Galerie im Plauener Malzhaus gekommen. An den Wänden: zumeist großformatige Bilder, deren Inhalte an flüssige Welten erinnern. Die Werke sind durch Überlagerungen verschiedener Schichten von Acryl- oder Tinten-Wasser-Gemischen entstanden. Gestaltet hat die sogenannten...