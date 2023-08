Was es mit den roten Rosen vor Gebäuden in Plauen auf sich hat

Aufmerksamen Passanten sind die an mehreren Stellen der Stadt liegenden und mit einer Botschaft versehenen roten Rosen nicht entgangen. Ein Plauener hat sie am Samstag verteilt. Weder der Zeitpunkt seiner Aktion noch die ausgesuchten Plätze sind Zufall. Die Blumen befinden sich in der Nähe der 18 in Plauen verlegten Stolpersteine, die an Opfer...