Wegen des Plauener Herbstes gilt ab Freitag ein Sonderfahrplan für Straßenbahn und Stadtbuslinien

Die Feiernden können am Wochenende öffentliche Verkehrsmittel in kürzeren Zeitabständen nutzen. Zudem sind einige Straßen und Plätze wegen des Festes gesperrt.

Anlässlich des am Freitag beginnenden Plauener Herbstes gibt es Änderungen bei der Plauener Straßenbahn GmbH (PSB) und in der Befahrung einzelner Straßen und Plätze. Freitag und Samstag: Die Straßenbahn- und Stadtbuslinien der PSB fahren bis gegen 20 Uhr wie freitags und samstags. Der Nachtverkehr ab etwa 20 Uhr wird an beiden Tagen mit...