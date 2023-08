Wegen Unfall auf der A72: Wohnmobil kracht bei Großzöbern in Stauende

Freitagnachmittag. Die A 72 ist gut gefüllt - mit Pendlern und Urlaubern. Alle wollen nur eins: unfallfrei vorwärts kommen. Doch um 14.30 kracht es in Höhe Großzöbern, wie die Polizeidirektion in Zwickau am Samstag meldet. Ein 28-Jähriger, der mit einem Ford in Richtung Leipzig unterwegs ist, kommt ins Schleudern und kollidiert seitlich mit...