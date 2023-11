Weihnachtsbaum auf Elsterberger Marktplatz aufgestellt

Fast zehn Meter ist die Tanne hoch. Sie stammt aus einem Privatgarten.

Er ist fast zehn Meter hoch und eine schmucke Tanne. Der Elsterberger Weihnachtsbaum 2023. Am Dienstagvormittag wurde er in einem Privatgarten in Coschütz von Mitarbeitern des Stadtbauhofes gefällt und anschließend zum Aufstellort auf den Marktplatz der Stadt transportiert. Eigentlich ist die Spitze des Baumes insgesamt zwölf Meter in die...